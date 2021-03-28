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هكذا يظهر نضال الشافعي ضمن أحداث مسلسل "الإختيار 2"

الأحد 28/مارس/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان نضال الشافعي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار2"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويجسد شخصية بدوية سيناوية.

مسلسل"الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان نضال الشافعي أيضًا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجي، وهو بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.

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