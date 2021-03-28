فوز ملوي ومغاغه وتعادل القيس والخارجة في القسم الثالث

اختتمت مباريات الأسبوع السادس عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021 حيث فاز فريق نادي ملوي علي فريق ناصر الفكرية، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصرالفكرية.



كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق الوادي الجديد، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب الوادي الجديد .



وتعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب الخارجة، بهدف لكل فريق ، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.



وتعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق القوصية سلبيا ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر ملوي.



وتعادل فريق الهنداو، مع فريق مركز شباب سمالوط، بهدفين لمثلهما، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الهنداو.



كما تعادل فريق الوليدية، مع فريق مركز شباب القيس، بهدفين لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما على الوليدية.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- نادي ملوي 34 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 31 نقطة

3- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

4- ناصر الفكرية 29 نقطة

5 - القوصية 27 نقطة

6- مركز شباب القيس 22 نقطة

7- مركز شباب مغاغه 21 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 17 نقطة

9- الوادي الجديد 14 نقطة

10- بني مزار 12 نقطة

11- الهنداو 12 نقطة

12-الوليدية 10 نقطة