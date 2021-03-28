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مواجهات قوية لشربين وبلقاس وعمال المنصورة بالقسم الثالث

الأحد 28/مارس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الـ ١٩ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات مختلفة.

ومن المقرر أن يلتقي بلقاس مع فريق شيكو، باستاد شربين الرياضى والذى يحتضن مباريات بلقاس تنفيذا لعقوبة نقل مباريات الفريق خارج ملعبه.

كما يستضيف دقادوس نظيرة فريق ميجاسبورت، فيما يحل عمال المنصورة ضيفا على اتحاد المنزلة.

ويلعب أيضاً فريق كهرباء طلخا مع شربين، ويواجه اتحاد نبروة نظيرة فريق السنبلاوين.

ويستقبل مياه الدقهلية نظيرة فريق الأمير، بينما يحل شبان بدواى ضيفا على فريق الخيارية.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- شيكو ٤١ نقطة
٢- نبروه ٣٨ نقطة
٣- بلقاس ٢٩ نقطة
٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة
٥- شربين ٢٧ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٦ نقطة
٧- منية سمنود ٢٤ نقطة
٨- ميجاسبورت ٢٢ نقطة
٩- الخيارية ٢١ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١١- الأمير ١٧ نقطة
١٢- عمال المنصورة ١٦ نقطة
١٣- شبان بدواى ١٥ نقطة
١٤- المنزلة ١١ نقاط
١٥- دقادوس ٨ نقاط

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