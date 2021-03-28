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فيروس كورونا يضيب زعيم المعارضة في فنزويلا

الأحد 28/مارس/2021 - 09:38 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، أمس السبت، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وقال جوايدو، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بكل مسؤولية أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بمرض كوفيد-19".

 

وأضاف زعيم المعارضة بفنزويلا: "يجب أن أقول إن أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم فعلا بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي. بعد معرفة النتائج، أبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".

 

وبدأت السلطات الفنزويلية، يوم الخميس الماضي، بتحقيقات جنائية ضد غوايدو، بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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