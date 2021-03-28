مؤلف "حرب أهلية": المسلسل أعنف من "خيانة عهد"



كشف أحمد عادل مؤلف مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، مُشيرًا إلى أنه نوع من الدراما لكنه يحتوي على بعض الصدمات الاجتماعية، وأن الصدمات هذا العام ستكون أكثر عنفًا مما حدث في مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.



وقال أحمد عادل أثناء استضافته في برنامج "it's show time"، أنه يُفضل دائمًا نقل كل ما يحدث في الواقع، وما هو موجود داخل البيوت، مُشيرًا إلى أن المسلسل يشهد صراعات عديدة بين كل شخصيات المسلسل، وأن المشاهد سيتعاطف مع شخصية ما اليوم، وغدًا سيتعاطف مع شخصية أخرى، وهذا نتيجة حبه الشديد لتقديم هذه النوعية من الأعمال، لافتًا إلى أن يسرا ستقدم خلال الأحداث دور طبيبة تجميل.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سارة التونسي، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.