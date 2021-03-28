الطالع الفلكي الأحد 28/3/2021..بَدْر الخير!









*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى الثّامنة و48 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 19 برمهات قبطى ، 28 آذار رُومى ، 15 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الميزان- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الميزان فى مُواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الحَمَلْ ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة ، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الثّامنة و48 دقيقة ليلاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الميزان ، ماذا يعنى هذا؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة لتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، البدر فى الميزان تحكمه الزّهرة/رغباتنا الملموسة من طعام وجنس يرفع تركيزنا على الأنشطة الترفيهيّة والعاطفيّة ، ملابسك الأنيقة و عطرك المُفضّل ، ديكورات منزلك ومجموعة طوابعك وعملاتك القديمة،أفلامك السينمائيّة ،أداء واجباتك الزوجيّة/الميزان بنشاط كبير/الحَمَل،كلها أنشطة إيجابيّة واردة مع هذا البدر، فى المُواجهة 180 درجة تتواجد الشمس ببرج البدايات الجديدة الحَمَل وآفته الإندفاع والتسرع ، هذا (قد) يعنى مشروع عاطفى/البدر فى الميزان، لكنه (قد) يكون مبنياً على التسرّع/الشمس فى الحَمَلْ ليكون وليد عاطفة تخمد سريعاً لكن آثارها تظل لفترة طويلة كنماذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة وميرفت أمين بفيلم نغم فى حياتى، أو زيجة غيرمُناسبة كنموذج فريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرجال ، تتقدّم لخطبة فتاة/الميزان لكن ردّك المُندفع/الحَمَل كفيل بإشعال مُشاجرة كنموذج محمد عوض بفيلم البحث عن فضيحة ،البدر فى الميزان ينصحك باحترام القوانين الأخلاقيّة والإبتعاد نهائياً عن مواقع الشبهات والتراخى الأخلاقى فعند إرتكاب الغلط لن يُمكنك إلقاء اللوم على الرّبيع واندفاع الشباب ، لكن على تلك النفس الأمّارة بالسّوء ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج العذراء- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج العذراء وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الحُوت ، ماذا يعنى هذا؟





البدر فى بُرج الصيدلة والإستشفاء من الصدمات العذراء حلّ فى المنزلة القمرية المُسمّاة هاستا وتعنى كف اليد وتُسمّى فى ثقافة الهنود اليد الذّهبيّة فهى تعكس أشعة الشمس فى وقت الظلام لتوصلها للمُحتاج وتُنير له حياته من جديد و لأن القمر يعكس أشّعة الشمس فليس مُنيراً بذاته لذلك وبالتبعيّة فعلى الإنسان أن يعكس ما يمتصّه من رزق من الله تَعَالى من مالٍ أو صحّة ويعكسه على الفقراء والمُحتاجين من خلال كف يده كما قام القمر بعكس ضوء الشمس وهذا يعنى فرصة مُواتِيَة بمشيئة الله تَعَالى لإعادة تشكيل حياتك بصورة أجمل من خلال مُساعدة الآخرين كتزويج اليتيمات وقضاء ديون الغارمين والأرامل وكفالة الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة والتكفل بتكاليف العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين والعطف على الضعفاء بما في ذلك الحيوان والنّبات.





بمُراجعة صفات بُرج العذراء فالإستشفاء والتداوى من أثر مرض أو صدمة عاطفيّة أو نفسيّة ، التنسّك أو الإنعزال لفترة لأداء العبادات الرّوحيّة بمعزل عن ضجيج وجنون العالم الخارجى بعد فترة ضغط عصبى شديد ، صقل العقول والبدء بكورس تعليمى أو مِهَنِى أو دراسة لغة جديدة ، كلها أنشطة مُعضّدة مع برج التداوى والشفاء بمشيئة الله تَعَالى.





*هُولِى مهرجان الرّبيع والزّهور والألوان

اليوم هو أحد أهم إحتفاليْن على الإطلاق فى الثقافة الهنديّة ، الأول هو مهرجان ديفالى ضِيَاء والذى كان يوم السّبت 14 نوفمبر من العام الماضى حيث الإحتفال ببدء زيادة ساعات الليل بإشعال المصابيح الزيتيّة لمُقاومة قوى الظلام و مُساعدة قوى النّور،أمّا اليوم فهو مهرجان هولى حيث حلّ الربيع والجميع فى عموم بلاد الهند يقومون بالتراشق بـ بودرة ألوان مُعطّرة فى الطرقات حيث ترمزالألوان لألوان الورود والأزهار.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن وجدت أن الجميع يبذلون قصارى جهدهم لإستفزازك فقدّم لهم كلمة شكرعلى جهودهم المبذولة واحتفظ بنشاطك لمنفعتك بعيداً عن التشتت.





برج الثور: إفحص التفاصيل الصغيرة حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لا يحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجوزاء: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ، بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.





برج السّرطان: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مُختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الميزان: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى مُتوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى هواية مُفيدة تعشقها.





برج العقرب: تنجح بلباقة فى إسعاد قلوب بائسة وبصورة خفيّة ، شهامتك مُنزّهة عن الأغراض سوى فعل الخير فاشكر الله تَعَالى أن كنت مصدراً لسعادة غيرك.





برج القوس: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مُساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد عن تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الدّلو: يوم عمل بإمكانك جعله أكثر إشراقاً أو أكثر بؤساً، هذا يتوقف على النظّارة التى ترتيها على عينيْك ، إرتَدِ النظّارة الورديّة ولو من باب التغيير.