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روبى تثير أزمة بين منتج ألبومها وزوجته

الأحد 28/مارس/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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بعد انتشار صورة روبى بصحبة المنتج وليد منصور والذى نفى وجود قصة حب بينهما، إلا أن زوجته كتبت تعليقا «امرأة قوية تخطيت معارك لا يمكن للبعض تخيلها»، وقد علمنا من مصدر مقرب من منتج ألبوم روبى الجديد «فى حتة تانية» والذى طرحته مؤخراً، بأنها تسببت بالفعل فى أزمة بينه وبين زوجته وتوترت علاقتهما فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعيد مجدداً الخلافات التى حدثت بين المخرج سامح عبد العزيز وأم أبنائه التى قررت الانفصال عنه أيضا قبل سنوات بعد إعلان زواجه بروبى.

تسريب الصورة التى تشير لوجود قصة حب بين روبى ومنصور كانت السبب فى تحقيق أغنيتها «أنا لو زعلانة» لملايين المشاهدات فى أيام قليلة، وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تناقلت العديد من الصور الرومانسية، التى تجمع روبى والمنتج وليد منصور، ومن بينها مقطع فيديو تمنحه فيه قبلة أثناء رقصهما من حفل تم تنظيمه للاحتفال بنجاح الألبوم، وانتشرت الشائعات حول وقوعهما فى الحب، أثناء مشاركتهما مؤخرا فى تجهيز ألبوم روبى الأخير، وهو ما أصر على نفيه وبأن روبى مثل أخته فقط ولا يعرف مصدر هذه الشائعات، الجدير بالذكر أن المنتج عاد ليكتب عبر صفحته أن الصور تم تركيبها وفبركتها إلا أنه يتردد أن الصور التى طالها الجدل صحيحة وتم تسريبها لأسباب خفية.

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