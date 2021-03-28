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"سأحبك كل يوم كفريضة".. بكلمات مؤثرة أحمد السعدني يتذكر طليقته الراحلة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان أحمد السعدني ذكرياته مع طليقته الراحلة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد السعدني صورة له برفقة طليقته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :"سأحبك كل يوم كفريضة، عشق لا يقبل التأجيل"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكان أحمد السعدني من المفترض أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "كله بالحب"، لكنه كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "قال فيه:"المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب، التفاصيل لاحقًا".

مسلسل"كله بالحب" بطولة زينة، هالة فاخر، صابرين، مصطفى درويش، محسن منصور، أحمد الشامي، حيث أنه تعاقد مؤخرًا على المشاركة فيه، والمسلسل من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

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