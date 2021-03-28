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تامر حسنى يثير غضب اللبنانيين ويحتفل بابنة وزير لبنانى سابق

الأحد 28/مارس/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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الفنان تامر حسنى أثار غضب اللبنانيين بسبب حضوره عيد ميلاد ابنة الوزير اللبنانى السابق على حسن خليل، بعد فيديو انتشر عبر مواقع التواصل، ورغم أن البعض أشار إلى أن الفيديو تم تصويره منذ سنوات، هناك من أكد أن الفيديو حديث لأن تامر كان فى بيروت بالفعل قبل أيام، وحضر المناسبة ولكن رجح البعض بأنه جاء بلا مقابل، لعلاقته الطيبة بأحد أفراد أسرة الوزير اللبنانى.

اللبنانيون قارنوا بغضب كبير بين ترف المناسبة الخاصة بنور ابنة النائب على حسن خليل، والانهيار الاقتصادى الذى تمر به بلادهم، وانتقل الغضب ضد تامر أيضا.

ذكر أن خليل النائب عن «حركة المحرومين» كان على رأس وزارة المالية فى لبنان بين عامى 2014 فى عهد حكومة تمام سلام، وعام 2019 فى حكومة سعد الحريرى وهو صاحب التصريحات الشهيرة عن ثبات وضع الليرة اللبنانية قبيل انهيارها أمام الدولار الأمريكى، واسترجع المستخدمون مجموعة صور من أرشيف نور على حسن خليل فى شبكات التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت فى الريتز أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، حيث تكلّف المبيت أكثر من ألف جنيه إسترلينى.

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