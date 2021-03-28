تجميل وجه لقاء الخميسى بـ15 ألفًا وترفض التصوير





فى أحد مراكز التجميل الشهيرة بمدينتى خضعت الفنانة لقاء الخميسى لعدد من عمليات التجميل فى وجهها، والتى يطلق عليها عمليات «الخيوط»، ونحتت لقاء وجهها من الجانبين بدءاً من أذنيها وحتى ذقنها، وأجرت عملية الخيوط أيضا فى أنفها ورقبتها، كما طلبت لقاء تكبير الخدود بعض الشىء بشكل يظهر طبيعيًا، ولم تتعد هذه العمليات الـ 15 ألف جنيه، واختارت لقاء فى العملية النوع «الألمانى» وهو من أجود الأنواع، وتدوم الخيوط لمدة 10 سنوات، وأكد مصدر مقرب من لقاء أنه بعد العملية، حاولت مالكة المركز تصوير الفنانة، كنوع من الدعاية لمركزها كما يفعل الكثيرون مؤخراً على «السوشيال ميديا» مع عدد من الفنانين، لكن لقاء رفضت رفضًا قاطعًا، خاصةً أنها دفعت مصروفات العملية كاملة، كما أنها لم تفضل الإفصاح عن خضوعها لأى تجميل للجمهور.



