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الخشاب والبارودى تسببان أزمة بين رامز جلال وأحمد سعد

الأحد 28/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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قام الفنان أحمد سعد بتصوير حلقة ضمن حلقات برنامج «رامز جلال» الجديد، المنتظر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل، وتم تصويره فى السعودية.

وعلمنا أن سعد سافر برفقة فريق عمله لكنهم منعوا من الدخول معه حفاظا على السرية من تسريب فكرة البرنامج، الذى صور داخل إحدى مدن الملاهى التى بنيت خصيصا لتصوير العمل.

رامز قام بعمل المقلب، لكن حدث خلاف بينه وبين الفنان أحمد سعد بسبب حديثه عن علاقاته النسائية المعروف بها، وهو ما جعله يتحدث عن أسماء شخصيات أخرى ومنهم الفنانتان سمية الخشاب وريم البارودى، واشترط سعد على رامز حذف بعض الأشياء التى رآها ستسبب له مشاكل على المستوى الشخصى، ووعد رامز بحذف ما طلب سعد حذفه، لكنه اشترط عليه عدم إخبار أى شخص بوجوده معه، وعدم إخبار أى شخص بطبيعة المقلب حتى أفراد فريق عمله الذين تواجدوا معه أثناء وجوده فى السعودية أثناء التصوير.

سعد لم يسافر إلى السعودية بمفرده لكن كانت معه مصممة الأزياء علياء بسيونى خطيبة سعد لكنها منعت من الدخول هى الأخرى.

يشار إلى أن هذا العام يعد الظهور الأول للفنان أحمد سعد فى برامج مقالب رامز جلال، ولم يظهر من قبل خلال رحلته الفنية التى تقترب من الـ20 عاما.

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