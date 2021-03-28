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حملة إعلانية لأحمد حلمى بـ6 ملايين

الأحد 28/مارس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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6 ملايين جنيه هى أجر الفنان أحمد حلمى، مقابل إعلانه الأخير والخاص بإحدى شركات الاتصالات الكبرى والمشهور بـ «هقولها عالهادى»، وعلمنا أن الفرقة الموسيقية التى ظهرت مع «حلمى» هى فرقة محترفة فى أحد الملاهى الليلية بأحد الفنادق، وتم تصوير الإعلان بمجمع استوديوهات فى مدينة السادس من أكتوبر، وقامت بتأجيره يوما كاملا من أجل الانتهاء من تصوير مشاهد «حلمى» فى الإعلان، ولم يتقاض أفراد الفرقة أموالاً كبيرة، حيث حصل كل عضو بالفرقة على ألف جنيه تقريبا نظير المشاركة فى هذا الإعلان، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من «الكومبارس»، يشار إلى أن حلمى استخدم فى هذا الإعلان ما يسمى بـ «السغة لمبة» أو «السغة لمون» وهى لغة غير مفهومة للجمهور بشكل كبير، لكن يستخدمها أصحاب «الشلة» الواحدة فى بعض المناطق الشعبية حتى لا يفهم الحديث غيرهم، وتتكون هذه اللغة من حذف الحرف الأول من الكلمة ووضع حرف «س».


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