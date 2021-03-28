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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرتين مفخختين

الأحد 28/مارس/2021 - 10:17 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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 أدانت دولة الإمارات، محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية في السعودية بطائرتين مفخختين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن التحالف العربي، صباح اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وزارة الدفاع السعودية، مقطع فيديو يوثق لحظة تدمير قوات التحالف العربي لطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين أمس الخميس، تجاه المناطق المدنية والأعيان في المملكة.

 

وقال التحالف العربي، إنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية.


وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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