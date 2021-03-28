صديقات «ضحية السلام»: «دينا» كانت «غلبانة» وقتلها «اللبس الشيك» والاهتمام بنفسها

كانت تعمل 11 ساعة يومياً لزيادة دخلها ولم يكن لديها وقت لصداقة الرجال.. وقالت عن شقتها: «خايفة أموت فيها لوحدى»





أحاط الغموض حادث مقتل سيدة السلام، والتى عرفت بـ«ضحية السلام»، وأثارت القضية الرأى العام بعد تداول معلومات حول ارتباط الحادث بجرائم الشرف، وتعرض الضحية لضرب مبرح على يد صاحب العقار وجيرانها الذين زعموا أنها كانت فى شقتها برفقة أحد أصدقائها، ثم ألقوها من الطابق السادس كونها سيئة السمعة، وتلك كانت الرواية الأولى.





ولكن بخروج شقيق الضحية للتحدث إعلاميًا ونفيه وجود شخص غريب أو صديق مع شقيقته أثناء الواقعة، وتأكيده أن من كان بالشقة بائع الأنابيب، وأن الواقعة مدبرة من قبل صاحب العقار، وجدنا أنفسنا أمام روايتين مختلفتين، فيما أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية.





وتكشف «الفجر» عن تفاصيل جديدة حول حياة الضحية فى محاولة لفك «اللغز»، وذلك بالتوجه إلى مقر عملها للحديث إلى زميلاتها الذين رافقوها قبل وقوع الحادث بساعات قليلة.





فى أحد الشوارع الراقية بمنطقة مصر الجديدة يقع مقر عمل الضحية «دينا» بأحد المراكز الطبية.. أمام العقار كان يجلس عجوز - صاحب سوبر ماركت مواجه للمركز، سألناه عن مدى معرفته بـ»داليا»، فكان رده مقتضبًا قائلاً بإنه يعرف جميع العاملين بالمركز، وأكد أنها وجميع العاملين خاصة الفتيات منهم على سمعة جيدة، قائلًا: «ناس كويسين ومحترمين».





المركز الكائن يقع بالطابق الأرضى، وهو عبارة عن مجموعة من العيادات الطبية للتخصصات المختلفة، فيما كان مكان «دينا» قبل مقتلها فى المكان المخصص لموظفات الاستقبال.





زميلات لـ «دينا» أكدن أنها كانت مساعدة لطبيب أمراض النساء والتوليد، وأنها بدأت العمل فى المكان منذ أكثر من عام، ولظروف حياتها الصعبة واحتياجها لزيادة دخلها اختارت أن تعمل اليوم كاملاً دون راحة، «بتيجى الشغل من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء، علشان تزود المرتب».





وأوضحت إحداهن أنها تعتمد على نفسها فقط، خاصة بعد انفصالها عن زوجها منذ أكثر من عام، مستطردة: «كانت إنسانة كويسة جداً.. ربنا يسامحهم.. هى غلبانة».





وترى أن حياة «دينا» بمفردها جعل الكثيرين يحيطونها بشائعات حول سوء السلوك، خاصة أنها «بتلبس شيك» وتهتم بنفسها.





وعن علاقتها بزوجها الذى انفصلت عنه، أوضحت أنهما انفصلا بسبب مشاكل عادية، منها أنهما كانا يعيشان فى بيت العائلة وبسبب كثرة المشاكل مع حماتها وشقيقة زوجها قررا الانفصال بهدوء، لكنهما متفاهمان وليس بينهما أى مشاكل، مستشهدة بأن زوجها يأتى لها بأبنائها كل فترة ودائم التواصل معها.





لدى «داليا» ثلاثة من الأبناء أكبرهم «يوسف» فى الصف الأول الثانوى، وأصغرهم طفلة فى الصف الرابع الابتدائى، وكانت تخطط مع وزوجها قبل مقتلها بأيام للعودة للعلاقة الزوجية، وكان دائم الحديث معها هاتفياً.





وقالت إن زوج الضحية هو من قام بشراء الشقة محل الجريمة، وكتبها باسم «دينا» بعد انفصالهما لتعيش فى مكان قريب من أبنائها ولتكون تأمينا لها، خاصة أنها اشتكت من زيادات الإيجار المؤقت، فى حين تحملت الضحية مسؤولية تشطيب الشقة من خلال الجمعيات ومساعدات الكنيسة لها، وانتقلت للعيش فيها منذ عام، وكانت سعيدة لتخلصها من عبء الإيجار المؤقت.





فيما قالت أخرى :«أنا عندى عيال وأقول كلمة حق، «دينا» كانت إنسانة كويسة، وشخصية محبوبة من الكل»، وفى يوم الأربعاء الذى شهد الجريمة كانت قد طلبت إجازة لليوم التالى الخميس، وكانت تشعر بالفرحة والحماس الشديدين لانتظارها قدوم أبنائها لقضاء اليوم معهم: «كانت فرحانة ومحتارة تطبخ ليهم إيه».





وأضافت بحزن شديد: «معندهاش وقت تكون صداقات.. واحدة يومها كله فى الشغل بتروح بيتها على على النوم.. وشغلها مرهق جداً وبتتحرك كتير فى العيادة، هتعمل صداقات أمتى»؟





وأوضحت أنها كانت تشكو من أن العمارة التى تسكن فيها موجودة فى منطقة مقطوعة، مشيرة إلى أنها لهذا السبب كانت دائمة الإقامة فى منزل خالتها، وتذهب لشقتها فقط حينما يأتى لها أبناؤها لقضاء اليوم معها.





وأضافت بأنهم نصوحها بأن تبيع تلك الشقة وتبحث عن أخرى، وبالفعل تحدثت مع بعض السماسرة وعرضتها للبيع، وكانت دائما تقول: «مفيش حد بيجيلى علشان المكان خطر».





ولفتت زميلتها إلى أن حارس العمارة كان دائمًا ما يعترضها بمضايقات ويطلب منها مقابلا ماديا عندما تحتاج طلبات وذلك بخلاف المبلغ الشهرى الذى تدفعه لزوجته عندما كانت تساعدها فى تنظيف الشقة.





وقالت زميلة «دينا» إن العمارة كانت تحت الإنشاء ولا يوجد بها سكان آخرون، وتصعد إلى الدور السادس على قدميها لعدم توافر أسانسير، وكانت تعيش فى رعب.





وتكشف «ياسمين.س» صديقة الضحية وزميلة عملها لـ»الفجر»، أنها اختارت هذه الشقة نظرًا لقربها من أبنائها، فى حين كان مقر عملها فى مصر الجديدة.





وذكرت أنه قبل الواقعة بساعتين كتبت على موقع التواصل الاجتماعى «واتس آب»: «لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سُرَّ أن يعطيكم الملكوت»، متابعة: «وكأن ربنا أعطاها الأمان أن هتكون فى الملكوت»، مضيفة أنها كتبت من قبل أيضًا: «يارب جهزلى مكان علشان أكون وياك».





واستطردت: «كانت بتخاف من وحدتها فى الشقة، وكانت تقول دائما «هموت فيها لوحدي»، مشيرة إلى أنها رغم مخاوفها الكثيرة وظروف حياتها الصعبة ووحدتها إلا أنها كانت شخصية مبهجة، دائمًا ما تضحك وتحاول إسعاد من حولها.





متابعة: «قبل يومين من الواقعة اتصلت بى وطلبت منى أن أدعو لها لأنها أمام اختيار العودة إلى زوجها «كرم»، وأكدت «ياسمين» أن شقيقة «دينا» أكدت خلال حديث بينهما وهى فى حالة انهيار، أن الجثمان كان به علامات ضرب مبرح، وظهر وجهها «منفوخًا» و«وارم».







