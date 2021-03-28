Advertisements

هل كانت وراء الحوادث الأخيرة؟.. أدلة على خرافة "لعنة الفراعنة"

الأحد 28/مارس/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بلعنة الفراعنة، حيث ظن البعض أن تكون عملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة وراء الحوادث الأخيرة التي تقع في مصر.


وتعتزم وزارة السياحة والآثار تنظيمه يوم 3 إبريل المقبل في شوارع القاهرة لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة. 


وعبارة لعنة الفراعنة كانت تعني في زمن الفراعنة أنّ كلّ لصٍ أو عالم آثارٍ أو شخصٍ خيّرٍ أو شريرٍ أو أيّ شخصٍ أزعج أحد مومياوات المصريين القدماء، وخاصةً الفراعنة، ستقوم هذه المومياء بلعنته وإصابته بالخطر الى حدّ الموت، وبهذا يُفسر عدم نقصان أي شيءٍ من مقابرهم وكنوزهم وأموالهم رغم وجودها لآلاف السنين، رغم قدرة أي بشريٍّ من الدخول.


هل هناك علاقة بين الحوادث واللعنة؟
وكشف عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس حقيقة ما يشاع عن أن "لعنة الفراعنة" وراء الحوادث الأخيرة التي تشهدها مصر.


وأكد حواس أن نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة شيء عظيم جدا "يفخر به آباؤنا الفراعنة"، مشيرا إلى أن موكب المومياوات الملكية يشكل أكبر دعاية لمصر.

ونفى وجود علاقة بين ما يسمى "لعنة الفراعنة" والحوادث الأليمة التي هزت مصر خلال الأيام الماضية ابتداء بأزمة قناة السويس، ومرورا باصطدام قطاري سوهاج، وانتهاء بحريق سكة حديد الزقازيق.

وأوضح أن لعنة الفراعنة مجرد خرافة، لافتا إلى أن موت بعض العلماء بعد فتح المقابر الأثرية في الماضي كان بسبب أن الغرفة الموجودة فيها المومياوات تحتوي على جراثيم سامة.

أدلة عدم وجود لعنة الفراعنة
والدكتور عز الدين طه عالم الأحياء بجامعة القاهرة، قد أكد فی مؤتمر صحفي عام 1962 عدم وجود ''لعنة الفراعنة''.

وأوضح أن هناك بعض الفطريات والسموم التي ربما يكون نشرها القدماء المصريون فوق مقابرهم وبعض أنواع البكتيريا التي تنشط فوق جلد المومياء المتحللة التي عاشت آلاف السنين في حالة سكون، فتصيب مكتشفي هذه المقابر بالتهابات في الجهاز التنفسي مصحوبة بحمى عنيفة بالإضافة إلى حكة في الجلد يصحبها طفح جلدي وصعوبة في التنفس، كما أن تلك الأعراض قد أصابت أغلب من تعامل بشكل مباشر مع المومياوات وأوراق البردي المكتشفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحف الحضاره قطاري سوهاج عملية نقل المومياوات المومياوات الملكيه المتحف القومى

أخبار تهمك

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 12 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

08:04 ص

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها