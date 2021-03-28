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مي كساب تنضم لقائمة أبطال مسلسل "فارس بلا جواز"

الأحد 28/مارس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة مي كساب عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فارس بلا جواز"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي كساب صورة جديدة لها، علقت عليها قائلة:"مسلسل فارس بلا جواز رمضان ٢٠٢١ بإذن الله".

مسلسل"فارس بلا جواز"، وهو بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من إنتاج شركة وان تياترو فيلم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة مي كساب مؤخرًا في مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.
مي كساب تنضم لقائمة أبطال مسلسل "فارس بلا جواز"
مي كساب تنضم لقائمة أبطال مسلسل "فارس بلا جواز"

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