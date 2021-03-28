Advertisements

تظلمات الاسكان الاجتماعي 2021.. تعرف على رابط الموقع والخطوات بالتفصيل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:24 ص
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
Advertisements

تظلمات الاسكان الاجتماعي 2021.. تعرف على رابط الموقع والخطوات بالتفصيل

تبدأ يوم الأحد 28 مارس 2021 تظلمات الإسكان الاجتماعي بخصوص الإعلان الرابع عشر بالمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين.

وتأتي المرحلة الأولى من المبادرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي اطلقت بنهاية عام 2020.

تظلمات الإسكان الاجتماعي
ومن المقرر أن يتلقى صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم الأحد، تظلمات حاجزي الشقق السكنية، والتي لم ينطبق عليهم الشروط.

ويفتح باب تظلمات الإسكان الاجتماعي بداية من 28 مارس 2021، وحتى 3 أسابيع تنتهي في 18 أبريل 2021.

ويأتي عدم الانبطاق لعدة أسباب، أهمها عدم إكتمال الأوارق والمستندات المطلوبة، أو بسبب أمور أخرى مخالفة للشروط التي أعلنها الصندوق قبل بدء  الحجز.

وتعتبر فترة تظلمات الإسكان الاجتماعي هي الفرصة الأخيرة من أجل استكمال الأوراق المطلوبة لحاجزي الشقق من أجل اكتمال مستنداتهم.

رابط موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي
ويتم تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي بطريقة واحدة فقط هي إلكترونيًا، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.

ويمكنكم الدخول على موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي
ومن أجل تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي يجب أن يتبع مقدم طلب حجز الشقة عدة خطوات، نرصدها لكم خلال السطور التالية:

الخطوة الأولى: يدخل راغب الحصول على شقة سكنية إلى رابط موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي (اضغط هنا).

الخطوة الثانية: يضغط الشخص بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، باللغة الإنجليزية.

الخطوة الثالثة: يقوم الشخص بالضغط على خانة التظلمات.

الخطوة الرابعة: يقوم المتقدم للحصول على شقة برفع المستندات والأوراق المطلوبة منه.

ويعلم الشخص الأوارق الناقصة من خلال الرسالة التي أرسلها له صندوق الإسكان الاجتماعي، أو من خلال الضغط على خانة نتيجة الفرز قبل الخطوة الثالثة، ثم يستكمل الخطوات بشكل طبيعي.

الخطوة الخامسة: يحرص المتقدم على مراجعة البيانات من جديد والتأكد من صحتها قبل الضغط على تقديم التظلم.

ومن المقرر أن تكون نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي عقب غلق باب التظلم بشهر كحد أقصى.

تظلمات الاسكان الاجتماعي 2021.. تعرف على رابط الموقع والخطوات بالتفصيل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تظلمات الاسكان الاجتماعي 2021 الاسكان الاجتماعي 2021 الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 12 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"المصيلحي": وزارة التموين قبلت 240 تظلم من الحذف (فيديو)

بالخطوات.. استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وطرق تقديم التظلمات

استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد سداد أول قسط

إلكترونيا.. اعرف نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وطرق تقديم التظلمات للمستبعدين

5 خطوات لتقديم تظلم البطاقات التموينية.. تعرف عليها

(ادخل الآن) | link سريع لتقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 بعد الإعلان عن زيادة عدد المستفيدين من الدعم (وزارة التضامن الاجتماعي)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

08:04 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها