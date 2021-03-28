



تظلمات الاسكان الاجتماعي 2021.. تعرف على رابط الموقع والخطوات بالتفصيل





تبدأ يوم الأحد 28 مارس 2021 تظلمات الإسكان الاجتماعي بخصوص الإعلان الرابع عشر بالمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين.





وتأتي المرحلة الأولى من المبادرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتي اطلقت بنهاية عام 2020.





تظلمات الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتلقى صندوق الإسكان الاجتماعي اليوم الأحد، تظلمات حاجزي الشقق السكنية، والتي لم ينطبق عليهم الشروط.





ويفتح باب تظلمات الإسكان الاجتماعي بداية من 28 مارس 2021، وحتى 3 أسابيع تنتهي في 18 أبريل 2021.





ويأتي عدم الانبطاق لعدة أسباب، أهمها عدم إكتمال الأوارق والمستندات المطلوبة، أو بسبب أمور أخرى مخالفة للشروط التي أعلنها الصندوق قبل بدء الحجز.





وتعتبر فترة تظلمات الإسكان الاجتماعي هي الفرصة الأخيرة من أجل استكمال الأوراق المطلوبة لحاجزي الشقق من أجل اكتمال مستنداتهم.





رابط موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي

ويتم تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي بطريقة واحدة فقط هي إلكترونيًا، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.





ويمكنكم الدخول على موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





خطوات تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي

ومن أجل تقديم تظلمات الإسكان الاجتماعي يجب أن يتبع مقدم طلب حجز الشقة عدة خطوات، نرصدها لكم خلال السطور التالية:





الخطوة الأولى: يدخل راغب الحصول على شقة سكنية إلى رابط موقع تظلمات الإسكان الاجتماعي ( اضغط هنا ).





الخطوة الثانية: يضغط الشخص بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، باللغة الإنجليزية.





الخطوة الثالثة: يقوم الشخص بالضغط على خانة التظلمات.





الخطوة الرابعة: يقوم المتقدم للحصول على شقة برفع المستندات والأوراق المطلوبة منه.





ويعلم الشخص الأوارق الناقصة من خلال الرسالة التي أرسلها له صندوق الإسكان الاجتماعي، أو من خلال الضغط على خانة نتيجة الفرز قبل الخطوة الثالثة، ثم يستكمل الخطوات بشكل طبيعي.





الخطوة الخامسة: يحرص المتقدم على مراجعة البيانات من جديد والتأكد من صحتها قبل الضغط على تقديم التظلم.





ومن المقرر أن تكون نتيجة تظلمات الإسكان الاجتماعي عقب غلق باب التظلم بشهر كحد أقصى.



