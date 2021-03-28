د. نوال السعداوى.. أنت ثورة نبيلة

أوجعها الظلم الواقع على المرأة فوهبت حياتها لقضايا النساء





تعلمت منها ألا أحمل جنسى على ظهرى كعبء ولا أسمح لأحد بالتدخل فى حياتى الشخصية





لم تساوم على حقوق المرأة ولم يرهبها خفافيش الظلام





رحلت فى هدوء أكثر النساء إثارة للجدل والضجيج، رحلت صاحبة الصوت والفكر والموقف الواضح القوى الحاسم، رحلت الدكتورة نوال السعداوى، ولا أخفى دهشتى لوصف البعض لها بأنها كاتبة أو مفكرة أو طبيبة، الدكتورة نوال مناضلة ومجاهدة حرة جريئة فى وقت أصبح الجبن فيه حكمة، مناضلة شريفة فى مجتمع احترف بيع وشراء المواقف.. مجاهدة ثابتة المبادئ والمواقف فى محيط أصبح فيه الانقلاب على المبادئ سياسة ومرونة.





رحلت فى يوم ذات أكثر من مغزى، رحلت يوم عيد الأم، فهى تستحق لقب أم المستنيرات والمدافعات عن حقوق المرأة من ناحية، يوم تختزل فى المرأة فى وظيفة أو وجه واحد لها، وظيفة أو غريزة استخدمها طيور الظلام لسجن المرأة فى كهف أو عشة أو بيت أو قصر من ناحية أخرى.





الدكتورة نوال كانت مناضلة عظيمة وأمًا عظيمة وزوجة عظيمة، وقد زاد حزنى يوم عيد الأم بسبب رحيل أمى الحبيبة منذ 5 سنوات ثم رحيل الدكتورة نوال السعداوى.





فلم تكن معرفتى بالدكتورة والمناضلة نوال السعداوى من خلال كتبها أو مقالاتها فقط، فقد أسعدنى الحظ بأن أندمج مع أفكارها الجريئة من خلال عضويتى فى منظمة تضامن المرأة العربية وأنا لا أزال فى سن الشباب.





وقد استفدت فى حياتى الشخصية والمهنية من ثوابت شخصيتها الرائعة المجاهدة الصلبة العنيدة والشجاعة، فقد تعملت منها ألا أحمل جنسى أو نوعى فوق ظهرى كحمل ثقيل، وألا أسمح لأحد أن يعاملنى كعورة أو درجة ثانية أو عاشرة، تعملت ألا أترك للرجال تحديد طريقى فى الحياة أو طريقة تعاملى أو سلوكى، وألا أخضع لابتزاز الفكر الذكورى الذى يحيط بالنساء، وكنت أحيانا أضبط نفسى أتصرف مثلها دون أن أفكر أو أتعمد ذلك.





فى البرلمان حيث عملت لأكثر من 20 عاما محررة برلمانية كان عدد الصحفيات والنائبات قليل جدا، فى البداية احتميت بالدكتورة عائشة راتب، ارتدى الجاكيت الرجالى والملابس الداكنة ووجهى خال من المكياج، ومع ذلك كان بعض قيادات الحزب يحاولون إرهابى بأقدم وسيلة لإرهاب المرأة تشويه السمعة مرة واحد وزير قالى: شفت صديقك عمل إيه كنا وسط مجموعة من الوزراء والنواب، فأجبته ضاحكة: أى صديق يا سيادة الوزير أنا أصدقائى كثير والحمد لله، مرة أخرى سألنى وزير آخر هو أنت مش متزوجة ولا مطلقة فرددت: هو حضرك انتقلت لوزارة الشئون الاجتماعية.





لم أسمح لأحد بالتدخل فى حياتى الشخصية، وعندما صرت مسئولة فى موقع صحفى كرئيس تحرير لجريدة «الفجر» رفضت فكرة تصنيفى إداريا على أساس النوع مافيش حاجة اسمها إدارة حريمى وإدارة رجالى، فيه إنسان كان راجل ولا ست، كنت قد تعلمت جيدا من الدكتورة نوال السعداوى.





أن أسوأ ما يفعله الرجال هو تكريس النوع فى العمل وخارج البيت وهو ما تعلمت رفضه من الدكتورة نوال السعداوى، هدوء المرأة ضعف، ولكنه حكمة للرجل، حسم المرأة تهور عاطفى، ولكنه قوة شخصية للرجل، الصوت الهادئ تكريس لضعفها وأنوثتها وصوتها العالى خروج عن الطبيعة الإلهية، الغضب عند المرأة مصدره الهرمونات، ولكن غضب الرجل مصدره إحساسه بمسئوليته، خطأ المرأة فى العمل خطيئة ولكن خطأ الرجل سهو، لازم المرأة تدفع ثمنًا مضاعفا لتجرئها عن طلب المساواة، لو مرضت تبقى ضعيفة، لو أخطأت تبقى غير مؤهلة، لو حاولت أو ألمحت بكثرة العمل تسمع الجملة الخالدة: مش كنتم عايزين المساواة اشربوا.





أما خارج العمل، فالظلم أفدح وأسوأ، خيانة الزوج طبيعة بشرية، وخيانة المرأة فساد أخلاقى ودينى، الرجل لو تزوج على مراته يبقى أكيد مراته مقصرة، والأولاد لو فشلوا تبقى الأم مهملة، ولو بتشتغل يبقى شغلها السبب، والمفروض إنها تساعد زوجها فى المصروف والنفقات بس فى السر، ولو فتحت فمها بهذه المساعدة تبقى قليلة الأصل، ولو الأسرة غير قادرة تبقى فرصة التعليم الأفضل للولد مش للبنت، والست لا تملك شيئا فى الأسرة فالبيت بيت الزوج والأولاد بحكم القانون أولاده، ووجودها دوما مؤقت ومرهون بإرادة الزوج، كل هذا الظلم دفع الدكتورة نوال السعداوى لتخصيص عمرها لقضية المرأة أو بالأحرى رفع الظلم عنها.





وقد خسرت رهانين أمام الدكتورة نوال السعداوى وكم أنا آسفة أن الوقت لم يسعنى لأعترف لها وأقول لها: أنت فزت بالرهان يا دكتورة نوال.





1 - فقر أو عدالة





الرهان الأول هو أننى استبدلت اهتمامى بقضية المرأة بقضايا أخرى مثل الفقر والفساد والمحسوبية والتلاعب بالقانون، وكنت أظن أن المجتمع إذا انحصر فيه الفقر ونال فقراؤه رعاية عادلة وإذا تقلص الفساد، وإذا سادت دولة القانون فإن المرأة ستستفيد تلقائيا من العدالة الاجتماعية وحكم القانون، وهذه نظرية اقتصادية خائبة اسمها (تساقط الثمار) فإذا ارتفع معدل النمو والتنمية والمستوى فى دولة ما، فإن الجميع بمن فيهم الفقراء ستتحسن أوضاعهم، وقد تصورت أن ارتقاء المجتمع سيصب فى مصلحة النساء، ولذلك تركت جمعية تضامن المرأة العربية وقضايا المرأة إلى قضايا الفقر والفساد، وأعترف أننى كنت مخطئة وغارقة فى الأوهام، فالمجتمع لم يعرف الرقى والتنمية الحقيقية دون أن ينصلح حال النساء، ويخرجن من دائرة السجن الذكورى من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع معدل النمو سواء أيام مبارك أو الآن لم ينعكس تلقائيا على النساء، ولذلك فما زال أمامنا سنوات وجهاد طويلين لاختراق الحواجز السلفية والاجتماعية والتراثية التى تعيق صعود النساء ومن ثم تعيق صعودًا حقيقيًا ونموًا حقيقيًا للمجتمع كله، وقد كانت الدكتورة نوال على حق حينما تمسكت بأولوية قضايا المرأة والحريات عن دونها من الملفات والحقوق المهمة الأخرى، فبدون حسم قضية المساواة فى المجتمع حسما نهائيا لصالح المرأة لم ولن تقوم لنا نهضة حقيقية ومستدامة، ولذلك عارضت الدكتورة نوال اتجاهى لقضايا مكافحة الفساد والفقر والعدالة الاجتماعية على حساب قضية المرأة.





2- الضربة القاضية





أما ثانى رهان كسبته الدكتورة نوال وخسرته أنا وكل المجتمع فهو رهان خطير، فقد كانت الدكتورة نوال جريئة وشجاعة وصدمت المجتمع الذكورى الظلامى بآرائها فى غشاء البكارة وحرية الجنس والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، ورفضت الدكتورة نوال المساومة فى حقوق المرأة، وكانت تخوض كل معاركها تحت شعارها (لا تراجع ولا استسلام )، لم تعترف بحواديت مراعاة ظروف المجتمع وكبرياء الرجل وذكورية المسار التاريخى والجغرافى والكونى، لم تخضع الدكتورة نوال أفكارها ولا مبادئها لمراجعة جبانة خوفا من صدام أو سجن أو أى مخاطر.





والآن والمرأة تمر بأسوأ ظرف مجتمعى ينتهك سمعتها وكرامتها، فبرغم كل المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى عالم السياسة، إلا أن المرأة فى الملف الاجتماعى تعانى من أسوأ نظرة مجتمعية ما بين المحافظين والسلفيين، وكل ذلك لأننا وقعنا فى فخ المساومات والمواءمات، ولأننا ضحينا بجهل بالحقوق الاجتماعية للمرأة فى مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية، رضينا بالفتات، وقد أثبتت التجربة أن الدكتورة نوال السعداوى كانت على حق فلا يمكن تحقيق النصر بالانسحاب والتراجع إنما بالمواجهة والتمسك بكل وجميع حقوقنا، حق الملبس مثله مثل حق العمل أو التعليم، واستقلال المرأة لا يتحقق بالتنازل عن حقوقها لكى تسير المركب، فالنتيجة أن المركب بتغرق فى بحر أو بالأحرى محيط التخلف والسلفية والتيار المحافظ. وإذا كانت الثورة إنثى، وقد كانت الدكتورة نوال ثورة نبيلة، ومثل كل الثورات تحدث أخطاء، فاللهم اغفر لها أخطاءها وارحمها.



