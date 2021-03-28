



برقم البطاقة فقط.. ننشر رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر موقع وزارة القوى العاملة، قامت وزارة القوى العاملة المصرية خلال الأيام الماضية بطرح الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم الاعلان عن اسماء المستحقين للمنحة عن طريق ارسال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالمستحق تفيد باستحقاقه لمنحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم خلال ايام قليلة ماضية عملية صرف الدفعة السادسة، ونجد أن الكثير من المتقدمين للمنحة ولم يحصلوا عليها في حالة تساؤل عن كيفية الاستعلام للمتخلفين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وسوف نطرح فيما يلي الرابط الخاص بعملية الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة.





الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة حيث تحرص وزارة القوى العاملة حتى الآن على صرف الدفعة الشهرية الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، وهو المبلغ المالي المقدر بخمسمائة جنية مصري يتم منحهم للأشخاص المستحقين طبقا للضوابط التي تم وضعها وهي التضرر من ظروف جائحة كورونا في كافة محافظات مصر، وتسهيلا على المواطنين فقد قامت وزارة القوى العاملة بتخصيص رابط يتم من خلاله الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021

معرفة منحة العمالة الغير منتظمة فقد أكدت وزارة القوى العاملة أن كافة الأشخاص المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة يمكنهم الاستعلام عن موعد صرف المنحة الخاصة بهم وكافة التفاصيل المتعلقة بها بأكثر من طريقة، حيث يمكن الاتصال على الرقم 142 والمخصص لمنحة العمالة غير المنتظمة، أو من خلال الدخول الى هذا عبر موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ) مباشرة وادخال الرقم القومي.



