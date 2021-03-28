مقتل 6 أشخاص بتحطم طائرة مدنية في المكسيك

تحطمت طائرة من طراز "سيسنا" ذات محركين، فى ولاية سونورا المكسيكية، وأسفر الحادث عن مقتل ستة أشخاص.

وأفاد موقع Jornada، بأن الحادث وقع بعد ظهر يوم 27 مارس بالتوقيت المحلي.

وبحسب الموقع، انطلقت الطائرة التي كانت تقل سبعة أشخاص، من مدينة هيرموسيلو متجهة إلى توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، وسقطت بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن الحادث أسفر عن مقتل نائب وزير التنمية الاقتصادية في ولاية سونورا، وكذلك والدته.

ووفقًا للموقع، نجا من الحادث، شخص واحد من الذين كانوا على متن الطائرة، وهو يتلقى الآن، العلاج الطبي.



