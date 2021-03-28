تراجع فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 2.3%

انخفضت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 2.3% على أساس سنوي؛ وذلك وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء.





وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي 13.22 مليار ريال (3.66 مليار دولار)، مقابل 13.48 مليار ريل (3.74 مليار دولار) في فبراير 2020.





وأثر على السنوي للفائض التجاري القطري تراجع الصادرات في فبراير2021 بنسبة 3.2% إلى 20.62 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المناظر له بالعام الماضي 21.22 مليار ريال.





وبالمقارنة السنوية، انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال قطري، بنسبة 3.4%.





وانخفضت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بنسبة 21.3%، بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى 1.3مليار ريال قطري، بنسبة 23.8%.





وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة الدول مستقبلة صادرات بـ3.7 مليار ريال قطري، وتليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال قطري.



