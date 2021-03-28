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بعد إلغاء نظام «الكفيل».. توقعات بزيادة 20% فى أجور العاملين المصريين بالسعودية

الأحد 28/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
رنيم مجدى
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ملايين عامل مصرى تستضيفهم المملكة على أراضيها

أثرت أزمة كورونا العالمية على العمالة المصرية بالدول العربية، خاصة مع اتجاه بعضها لتخفيض العمالة الأجنبية لديها، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران الدولى فترة طويلة فى معظم الدول العربية نتيجة للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وهناك توقعات بعودة 40% من العمالة المصرية للدول العربية خاصة بعد إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل، وأيضا إعلان الحكومة المصرية عن مشاركتها فى إعادة إعمار الدول التى دمرتها ثورات الربيع العربى.

وأضافت الشعبة أن من أهم القرارات التى ستفيد العمالة المصرية، هى مشاركة مصر فى خطة إعادة إعمار الدول التى دمرتها ثورات الربيع العربى، خاصة بعد اتفاق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقى على إنشاء غرفة عمليات تتولى خلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضحت الشعبة أن إلغاء نظام الكفيل بالسعودية سيسهم فى زيادة تأشيرات العمل للعمالة المصرية، موضحاً أنه يوجد حالياً 50 ألف عامل مصرى يحملون التأشيرة إلى السعودية فى انتظار عودة الطيران، كما سيسهم القرار فى جذب الخبراء من الكوادر المصرية للعمل فى السعودية، وسيساعد على رفع أجور العمالة هناك بنسبة 20%.

وأضافت الشعبة أن إلغاء «نظام الكفيل» يحقق مزايا عديدة، منها حماية الأجور، وتوثيق العقود، وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة التنقل الوظيفى للعمالة بين المنشآت، والانتقال من عمل لآخر عند انتهاء عقد العمل، وإلغاء بلاغات التهريب التى كان يقوم بها الكفيل ضد العامل، ويتيح أيضًا حرية التحرك فى مدن ومحافظات المملكة وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأوضح حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة تجارة القاهرة، أن المملكة العربية السعودية تستضيف على أرضها 3 ملايين عامل مصرى، وهى أكبر جالية هناك، مشيرًا إلى أن القرار رغم فوائده لا يؤثر على العمالة المنزلية التى تشمل السائق الخاص والحارس والبستانى.

وأضاف أن القرار يشمل 14 مهنة وليس كل المهن، مثل السباك والنجار، وأن هناك توقعات بأن يسهم فى رفع أجور العمالة المهنية بنحو 25%.

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