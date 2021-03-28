بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

إقتتحن البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وقلصت المؤشرات خسائرها التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن يستمر الأداء الايجابى مع الاغلاق الجيد بتداولات هذا الأسبوع و ارتفاع نهايات الاسعار عن مستويات الاغلاق لمعظم الاسهم ما يعكس افتتاح اخضر للمؤشرات لجلسة اليوم الأحد حال استيعاب السوق لبعض المتغيرات على الصعيد المحلى .

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13217 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4195 نقطة.