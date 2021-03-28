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حالا.. تسجيل بيانات منحة العمالة غير المنتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:37 ص
العمالة غير المنتظمة 2021
العمالة غير المنتظمة 2021
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حالا.. تسجيل بيانات منحة العمالة غير المنتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

تسجيل العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي في إطار حرص الدول على دعم محدودي الدخل والعمالة الغير منتظمة، قامت في إطار ذلك وزارة القوى العاملة بطرح منحة للعمالة الغير منتظمة، وتم إطلاق رابط إلكتروني ليتمكن المستحقين من التسجيل عليه من أجل الحصول على المنحة التي تبلغ500ج، وجاءت الفئات المستحقة لصرف المنحة من العاملين في المهن الحرة، والحرفيين والمهنيين، وقد جاءت هذه المنحة تزامنا مع تفاقم فيروس كورونا المستجد من أجل دعم المستحقين، كما أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للمستحقين على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

تسجيل العمالة غير المنتظمة 2021 بالرقم القومي
وحرصا من الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه فإنها تقوم بتحديث قائمة البيانات الخاصة بالمستحقين للحصول على المنحة بشكل دوري، وقد تم طرح منحة العمالة غير المنتظمة من أجل رفع العبء عن المواطنين، ليتم دعم الفئات التي تستحق الدعم، وقد تم إطلاق رابط عبر الوزارة يتم من خلاله تسجيل البيانات الخاصة بالمستحق من الاسم رباعي ورقم البطاقة ليتم دراسة الأوراق المتقدمة من أجل أن يتم صرف الدعم له، خاصة أنه يوجد العديد من الأفراد يحتاجون للدعم خاصة بعد توقف العديد من العمال بعد تفاقم فيروس كورونا، لذلك تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الدعم 500جنيه للمستحقين.

صرف 500 جنيه من القوى العاملة
تقوم وزارة القوى العاملة بتجميع بيانات عن المستحقين وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، والتي تصرف للمواطنين حتى نهاية العام، من أجل دعم الفئات غير المستحقة، ويمكن للمستحقين التسجيل عبر الرابط الإلكتروني ليتم صرف المنحة مع ضرورة أن يكون الأفراد مستوفيين الشروط للحصول على المنحة، فيتم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ثم يتم الضغط على منحة العمالة غير المنتظمة، ويتم تسجيل بيانات المتقدم الرقم القومي ورقم الهاتف والعنوان ويتم إدخال البريد الإلكتروني.

حالا.. تسجيل بيانات منحة العمالة غير المنتظمة 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة

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