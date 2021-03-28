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بنك الدوحة يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

الأحد 28/مارس/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
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 أعلن بنك الدوحة إكماله بنجاح عملية إصدار سندات رئيسية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 2.431٪ سنوياً؛ وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 150 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات.

وحسب بيان لبورصة قطر، اليوم الأحد، فقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج سندات الدين الأوربية متوسطة الأجل البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي والمدرج في سوق لندن للأوراق المالية بالمملكة المتحدة.

وقبل الإصدار، أجرى فريق الإدارة ببنك الدوحة مكالمات مع مستثمرين دوليين والعديد من المكالمات الجماعية والفردية مع مستثمرين من المؤسسات من آسيا وأوروبا.

وحظي الإصدار بطلب قوي من قبل المستثمرين، ووصل سجل طلبات الاكتتاب إلى حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي؛ وهو ما يتجاوز حد الاكتتاب بما يزيد عن الضعف.

وفيما يتعلق بنسب التخصيص للمستثمرين، فقد كانت كالتالي: 57% مديري أصول، و31% بنوك (بما فيها البنوك الخاصة)، و7% شركات تأمين، و5% جهات أخرى.

وتنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 48% من إصدار السندات للمملكة المتحدة، و35% للشرق الأوسط، و13% لأوروبا، و4.0% لآسيا.

وقاد عملية الإصدار مجموعة "آي إن جي" كمنسق عالمي حصري وكمدير رئيسي مشترك مع كل من باركليز، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ومؤسسة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، وكيو إن بي كابيتال.

وانخفضت أرباح بنك الدوحة في العام الماضي بنسبة 6.75% عند 703.02 مليون ريال، مقابل 753.93 مليون ريال في عام 2019.


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