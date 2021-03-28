باسل خياط طبيب نفسي في مسلسل "حرب أهلية"

أعرب الفنان باسل الخياط عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "حرب أهلية"، الذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.



وقال باسل الخياط خلال لقائه في برنامج "its show Time" أن ما حمسه للمشاركة في مسلسل "حرب أهلية" هو أنه تجربة جديدة بالنسبة له في الدراما المصرية، مُشيرًا إلى أنه يُجسد خلاله دور رجل يُدعى "يوسف" وهو طبيب نفسي، وهي شخصية مختلفة تمامًا عما قدمها من قبل.



وأضاف باسل خياط:"أنا من جمهور الأستاذة يسرا من زمان، حسيت لازم يبقى في السي ڤي عندي، إننا اشتغلنا مع بعض وعملنا شغل كويس".



مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة يسرا، جميلة عوض، سينتيا خليفة، خالد أنور، رشدي الشامي، بسنت صيام، باسيل خياط، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج العدل جروب.