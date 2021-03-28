كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 126 مليونا

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 126 مليونا و651 ألفا و176 حالة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم إلى مليونين و777 ألفا و23 حالة.

وقد بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم 71 مليونا و739 ألفا و516 شخصا.​