Clubhouse.. ماذا تفعل الحكومة والمشاهير فى الغرف المُحصنة؟





فور ظهور تطبيق «كلوب هاوس» تهافت عليه مستخدم «الآيفون» ولاقى انتشاراً واسعاً، وبحسب مصادر أجنبية فهو الأكثر تحميلًا فى مصر خلال شهر مارس الجارى، واقتصر التطبيق على مستخدمى «آيفون» فقط تعبيراً عن الخصوصية وانتقاء جمهور مستخدميه، فالأثرياء هم من يستطيعون شراء أجهزة آيفون نظرًا لسعرها المرتفع، إلى جانب اشتراط الحصول على دعاوى من المستخدمين القدامى للتطبيق لدخول إليه والمشاركة فى الغرف المغلقة، ما يجعله أشبه بالغرف «المحصنة».





اخترقت «الفجر» هذا المجتمع الإلكترونى لمعرفة ما يدور به، لنجد أنه يضم أبناء الطبقات الراقية، ويشبه إلى حد كبير «نادى الأثرياء السرى».





1 - وزيرتا الهجرة والتعاون الدولى





كانت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، أول المشاركات من الحكومة فى التطبيق من خلال غرفة «early birds» التى دشنها مجموعة من الشباب من دول عربية مختلفة لمناقشة أوضاعهم فى مصر وخارجها، وتحدثت الوزيرة عن خطط الوزارة وأنشطتها، وتم إغلاق صوت الغرفة للمشاركين فقط، حتى انتهت من حديثها ثم سمح لعدد قليل بالتعقيب على حديثها، وتحرص الوزيرة على الحضور فى غرف مرتين أسبوعيًا، حيث دعتها مصرية مهاجرة بالخارج فى إحدى الغرف لعرض مشكلة خاصة بمشاكل إجرائية تواجهها بالخارج، واستجابت الوزيرة للدعوة وتم حل المشكلة.





تلتها وزيرة التعاون الدولى الدكتور رانيا المشاط التى دشنت حسابا باسمها منذ أيام قليلة، وشاركت بإحدى الغرف الخاصة بالشباب بعد دعوتها لسؤالها عن خطط الوزارة المستقبلية، ولم يكن للوزيرة حتى الآن نشاطات بارزة لكن مصدر من الوزارة أكد أنه يتم الإعداد لندوة عبر «كلوب هاوس» خلال الفترة القادمة، وسيعقد على التطبيق اجتماعات لمشاركة الشباب والتواصل معهم.





2 - رجال الأعمال





وشارك رجال الأعمال أيضًا من خلال التطبيق، وكانت أبرز المشاركات لنجيب ساويرس الذى قدم نصائح لمجموعة من شباب رجال الأعمال والمبدعين ومؤسسى بعض الشركات الناشئة لمدة ساعتين عرض خلالها رؤيته لمجال الأعمال فى مصر والعالم.





3 - حمادة هلال ومنى زكى





ولم يقتصر الأمر على المسئولين ورجال الأعمال فحسب، ولكن شارك أغلب الفنانين، مثل منى زكى وحمادة هلال، وغيرهم، وكانت أبرز مشاركاتهم فى غرفة «موقف مش هتنساه» التى شارك بها عدد كبير من المشاهير برواية الأحداث الإنسانية التى تعرضوا لها خلال حياتهم.





وروى الفنان حمادة هلال، أنه صادف شابا ينظف السيارات فى أحد المولات الشهيرة، وعندما فوجئ به أمامه أثناء وقوفه بجوار سيارته الخاصة انهمر الشاب فى البكاء، وأوضح له أنه كان يدعى الله أن يجد أمامه فرصة تسمح باكتشاف موهبته فى الغناء ليحقق حلمه.





وقال «هلال» إنه عندما سأل العامل عن سبب بكائه، أخبره أن شقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولكن الله أنعم عليه بموهبة الصوت العذب ولكن ظروفهم المادية لم تسمح لهم بأن يدخل أحد المعاهد الفنية الخاصة لتطوير قدراته، كما رفضته دار الأوبرا والعديد من المؤسسات الثقافية الحكومية بسبب وضعه الصحى، ولكنه كان يدعو الله ليلًا ونهارًا فى أن يمنحه الله الفرصة التى يسعى خلفها.





واستكمل أنه حينما رأى الفنان أمامه شعر أن الحلم يتحقق، ثم توسل إليه أن يحضر له شقيقه ويستمع إليه ليساعده على بدء مشواره، إلا أن الفنان أصر أن يصطحب الشاب معه ويذهبا إلى منزل الشاب فى بولاق ليزور شقيقه بنفسه ويستمع إليه، ليكشف عن ذهوله من موهبته التى أكد أنه سيسعى مع المسئولين للاستفادة منها، مختتمًا حديثه بأن الصدف التى يخلقها القدر دائمًا ما تحمل حكمة، وأن ما يؤخذ من الإنسان يعوضه الله بالأفضل منه، لذا فإن مصطلح الظلم غير منطقى.





فيما قالت منى زكى، إنها واجهت طفلة مصابة بحروق شديدة فى الجانب الأيمن من وجهها، وحينما التقت بها أثناء حضورها حفلا خيريا طلبت منها أن تضع لها من مساحيق التجميل التى تضعها على بشرتها لتمتلك مظهراً جذاباً مثلها.





واستكملت «زكى» إنها قامت بشراء مستحضرات تجميل جديدة من نفس الماركات التى تقوم باستخدامها، وتوجهت مع ابنتها «لى لى» إلى الجمعية وطلبت الحصول على عنوان الفتاة، ثم قامت بزيارتها فى منزلها وطلبت من نجلتها أن تضع للفتاة من الماكياج لتشعر بجمالها، وقامت بإهداء الأدوات لها.





4 - نميمة عن المشاهير





وأثارت غرفة «نميمة المشاهير» اهتمام مشاركى التطبيق حيث اعتمدت على حكايات غير معروفة عن المشاهير من خلال التعامل المباشر معهم، ومن خلال حضورنا للغرفة وجدنا آلاف القصص عن فنانين ولاعبين ورجال أعمال لأشخاص يعرفونهم عن قرب، فقالت فتاة تدعى «فرح» إنها التقت فى أحد فنادق القاهرة بالمخرج الشهير المحاط دائمًا باتهامات متعلقة بانحيازه لزوجته الممثلة ومحاولته صنع بطلة منها على حساب بقية نجوم الوسط الفنى، وذلك فى حفل عيد ميلاد شقيقه الذى يعد صديقًا لها فى الجامعة الأمريكية.





وعندما حاولت التقاط صورة معه بدأ فى المزاح معها مستغلًا انشغال زوجته، واشترط الحصول على رقمها مقابل السيلفى بأسلوب فكاهى.





واستكملت أنها بمجرد عودتها إلى المنزل، وجدت منه رسالة عبر «تيلجرام» حاول خلالها التعرف عليها، وبعد عدة أيام طلب منها مجموعة من الصور الخاصة لها زاعمًا الرغبة فى اكتشاف موهبتها كنجمة سينمائية، لكنها أبدت الرفض فبدأ فى تغيير أسلوبه معها وأخبرها أنها لم تقدر قيمة الشخص الذى تتحدث معه وحجم شهرته والفرصة التى يمنحها لها ثم قام بحظرها على الفور.





5- مدمن «ريد فودكا»





«ليلة» بدأت هى الأخرى التقاط أطراف الحديث، لتروى قصة صديقتها مع الفنان الشاب الذى أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة واقى ذكرى، والذى كان صديقًا لها بالمدرسة سابقًا، حيث تواصل معها بعد رؤيتها فى حفل مشترك، ثم دعاها إلى إحدى الحفلات التى يقيمها فى الفيللا الخاصة به والتى تقع داخل كمباوند بالتجمع الخامس.





واستكملت روايتها أن صديقتها ذهبت إلى الفيللا بالفعل، إلا أنها لم تجد سوى الفنان فى استقبالها وأخبرها أن أصدقائه قاموا بإلغاء الحفل ولكنه شعر بالحرج إذا أخبرها بذلك، ثم أصر على دخولها لتناول العشاء معه، وحينما دخلت وجدت عشرات الكئوس المتناثرة فى كل أرجاء المكان، وعندما سألته عنها أخبرها أنه مدمن «ريد فودكا» وطلب منها تجربة المشروب معه إلا أنها رفضت موضحة أنها ضد شرب الخمر، فقدم لها عصيرا بديلا.





وقالت إنه بعد حديث مطول حاولت الفتاة الخروج للعودة إلى منزلها، ولكنه طلب منها الجلوس معه لتواسيه بعدما خانته صديقته مع شريكه فى عمله الخاص، وعندما أصرت على الخروج حاول التحرش بها ولكنها صرخت ومنعته بالقوة ثم خرجت راكضة من الفيللا، ولكن فى اليوم التالى تواصل الفنان مع الفتاة وحاول الاعتذار لها مؤكدًا أنه لم يكن فى كامل وعيه.







