صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل الصفقة التبادلية بين ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن هناك صفقة تباديلة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، تتضمن كريستيانو رونالدو مقابل إيسكو.





وأوضحت الشبكة أن هذه الصفقة صعبة للغاية، بسبب ارتفاع راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وعدم قدرة ريال مدريد على تحمله في الفترة الحالية بسبب ظروف فيروس كورونا.





وتابعت الشبكة أن يوفنتوس يسعى إلى الحصول على خدمات

للنجم الدولي الإسباني إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في الصيف المقبل، بناء على طلب المدرب أندريا بيرلو.





وواصلت الشبكة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يدرسوا العروض المقدمة من يوفنتوس بشأن إيسكو لرحيله في الفترة المقبلة من الإنتقالات الصيفية.





الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالعودة إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.



