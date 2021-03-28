برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم





يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني دور حاسم في إقتراب ريال مدريد من الحصول على خدمات واحد من أبرز اللاعبين المميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم الإسباني فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي.





ووفقًا لما جاء في صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة كان مهتم بضم رويز منذ عام قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين حيث كان كيكي سيتين المدرب السابق للبلوجرانا اكبر المعجبين باللاعب وطلب التعاقد معه الموسم الماضي.





ومع حاجة برشلونة للحصول على مهاجم جديد وتوفير كافة الأموال لذلك يبدو أنه سينسحب من الصفقة ما يمهد الطريق لحصول الريال على خدمات اللاعب.