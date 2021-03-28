تعرف المباريات التي سيغيب عنها حمدي فتحي مع الأهلي

تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، صدمة قوية بعد إصابة حمدي فتحي، مع منتخب مصر.





عدد المباريات التي يغيب عنها حمدي فتحي

ويغيب حمدي فتحي عن مباريات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمدة شهرين بعد إصابته بكسر في عظمة اليد خلال مباراة منتخب مصر ضد كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.





ومن المنتظر أن يغيب حمدي فتحي، عن مواجهتي الأهلي ضد المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك لقائي ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.





وعلى الصعيد المحلي يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات حمدي فتحي أمام النصر في بطولة كأس مصر، وأمام الزمالك وسموحة وإنبي والمصري والجونة وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري.



