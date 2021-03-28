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أستاذة علاقات دولية تكشف لـ"الفجر" سبب رفض ميليشيات الحوثي للمبادرة السعودية

الأحد 28/مارس/2021 - 11:06 ص
السعودية
السعودية
سامح أحمد
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أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ أيام، على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

 

وقالت الدكتورة إيمان زهران مدرس العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، إن جماعة  الحوثي رفضت المبادرة المطروحة لأسباب تتعلق ظاهريًا بدعوى أنها لا تلبي مطالبهم برفع كامل للحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعيْن حاليا لسيطرتهم.

 

وأشارت زهران، إلى أن هناك عددًا من الأسباب الأخرى، لرفض الحوثيين المبادرة السعودية المطروحة أهمها: 

- أن الحوثيين لا يملكون دافعًا للانخراط في العملية السياسية وتقاسم السلطة مع الأطراف اليمنية الأخرى، نظراً لأنهم يسيطرون اليوم على معظم مناطق شمال اليمن.

 

- تنامى القدرات العسكرية المتنامية للحوثيين، ما يجعلهم أقل عرضة للقبول بتقديم التنازلات التي ستنص عليها أي تسوية. 

 

- أن المجتمع الدولى لا يملك وسائل ضغط كافية لإلزام الحوثيين بعملية التسوية السياسية، فالجماعة لا يعنيهم التلويح بالعقوبات ولا بالانتقادات الدولية، فضلا عن كونها تصنف نفسها كحركة مسلحة / كيان عقائدي وليست فصيل سياسي.  

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