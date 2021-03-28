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إنريكي يرفض المغامرة بنجم إسبانيا أمام جورجيا

الأحد 28/مارس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا،، بأن حالة المهاجم جيرارد مورينو، "أفضل" فيما يتعلق بالآلام العضلية التي أبعدته عن مباراة اليونان الخميس الماضي، في افتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وأشار إلى أنهم سيختبرون حالة مورينو، خلال مران اليوم عشية مواجهة جورجيا في الجولة الثانية من التصفيات، لكن "دون أي مجازفة" باللاعب.

وبالرغم من شعور اللاعب بآلام عضلية منذ انضمامه لقائمة "لا روخا" للمواجهات الثلاث الأولى في التصفيات، أمام اليونان وجورجيا وكوسوفو، إلا أن إنريكي قرر عدم استدعاء بديل لمورينو، مفضلا انتظار تحسن حالته.

ولا زالت الشكوك تحوم حول مشاركة صاحب الـ28 عاما في مواجهة جورجيا يوم الأحد في تبليسي، وذلك إثر تعافيه مؤخرا من إصابة في العضلات المأبضية، أبعدته عن مباراة اليونان في مستهل التصفيات والتي انتهت بتعادل مخيب للإسبان في عقر دارهم (1-1).

وقال إنريكي في هذا الصدد "حالته أفضل الآن، وسيشارك تقريبا في الجزء الأكبر من مران اليوم".

وختم "في ضوء حالته في المران، سنقرر مشاركته من عدمها في المباراة، لكن دون أي مجازفة به. سنتحدث مع اللاعب، ومع الأطباء".

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