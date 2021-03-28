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"إيديتا" تقترض 90 مليون جنيه من بنك الكويت الوطني

الأحد 28/مارس/2021 - 11:04 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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وقعت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عقد قرض متوسط الاجل مع بنك الكويت الوطنى والذى بموجبه تحصل الشركة على قرض بقيمة اجمالية 90 مليون جنيها

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن القرض مدته 7 سنوات، مضيفة أن القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم الشركات المصرية بأسعار منخفضة للفائدة.

وحققت الشركة مبيعات خلال بقيمة 4.021 مليار جنيه خلال 2020، مقابل مبيعات بلغت 4.025 مليار جنيه في 2019.

وتراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 393.1 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 440.35 مليون جنيه في 2019.

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