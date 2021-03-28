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محمد شريف يدخل حسابات البدري لمباراة جزر القمر

الأحد 28/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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دخل محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للتواجد فى تشكيل الفراعنة لمواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين.

وتقام مباراة مصر وجزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.

وعلم الفجر الرياضي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول يرغب فى مشاركة عدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا بشكل أساسي أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الماضية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، للوقوف على مستواهم.

ويذكر أن المنتخب الوطني الأول صعد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد التعادل أمام كينيا 1/1.

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