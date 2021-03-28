موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والمقرر لها الثالث والعشرين من يوليو المقبل، بعد تأجيل البطولة العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.





وزاد الحديث في الفترة الماضية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من مشاركته في البطولة.





وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "بالون دور" الإسبانية فإن ليفربول يعارض فكرة مشاركة صلاح في الأولمبياد لثلاثة أسباب:





وهي خوف الفريق الإنجليزي من تعرض صلاح للإصابة أثناء مشاركته، كما أن اللاعبين على هذا المستوى يتصرفون باحترافية عالية تلزمهم بعدم المخاطرة بأنفسهم، مما يجعل ليفربول ينصحه بعدم المشاركة في المسابقة، كما أنها ترى أن حظوظ المنتخب المصري ضعيفة في حصد ميدالية، مما يعني أن المخاطرة التي سيخوضها صلاح ستكون بلا فائدة.





وكان شوفي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شدد على مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي، من أجل الوصول إلى أبعد مايمكن في البطولة، مؤكداً وجود لاعب مثل صلاح بجانب هذا الجيل من اللاعبين يزيد من قوة الفريق كثيراً ويمنحه حظوظا أكبر .



