Advertisements

موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

الأحد 28/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والمقرر لها الثالث والعشرين من يوليو المقبل، بعد تأجيل البطولة العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وزاد الحديث في الفترة الماضية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من مشاركته في البطولة.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "بالون دور" الإسبانية فإن ليفربول يعارض فكرة مشاركة صلاح في الأولمبياد لثلاثة أسباب:

وهي خوف الفريق الإنجليزي من تعرض صلاح للإصابة أثناء مشاركته، كما أن اللاعبين على هذا المستوى يتصرفون باحترافية عالية تلزمهم بعدم المخاطرة بأنفسهم، مما يجعل ليفربول ينصحه بعدم المشاركة في المسابقة، كما أنها ترى أن حظوظ المنتخب المصري ضعيفة في حصد ميدالية، مما يعني أن المخاطرة التي سيخوضها صلاح ستكون بلا فائدة.

وكان شوفي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، شدد على مشاركة صلاح مع المنتخب الأولمبي، من أجل الوصول إلى أبعد مايمكن في البطولة، مؤكداً وجود لاعب مثل صلاح بجانب هذا الجيل من اللاعبين يزيد من قوة الفريق كثيراً ويمنحه حظوظا أكبر .

أخبار تهمك

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعة و 23 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

09:50 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان