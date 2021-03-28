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موعد مباراة فرنسا ضد كازاخستان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب كازاخستان اليوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب كازاخستان الوطني.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب فرنسا قد بدأ تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 بالتعادل الايجابي أمام نظيره منتخب أوكرانيا بنتيجة 1 / 1.

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