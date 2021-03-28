حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور





تفجرت خلال الساعات الماضية حرب كلامية بين أيمن منصور مهاجم نادي الزمالك السابق وإبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك الأسبق عقب إنتقاد الأخير للمدافع احمد أيمن منصور لاعب بيراميدز في المباراة التي خاضها مع منتخب مصر وإنتهت باتلعادل ضد كينيا 1-1.





وفي تحليله للمباراة عبر إحدى القنوات الفضائية قال إبراهيم سعيد ان أحمد أيمن منصور قد قدم مستويات ضعيفة للغاية وأداءه لا يليق بلاعب دولي كما أن الجبهة اليسرى كانت ضعيفة للغاية في وجودة.





قبل أن يخرج أيمن منصور ويؤكد أن نجله كان الجدير بقيادة الجبهة اليسرى ومن يستحق تحليل أدائه هم المختصين في ذلك مثل طه إسماعيل ومحمد عمر مؤكدًا أنه يشارك في بيراميدز ومنتخب مصر بسبب أدائه المميز.





وأنهى أن نجله لعب بشكل جيد في الداخلية وطلائع الجيش في الوقت الذي كان فيه أحد نجوم فريق نادي المصري البورسعيدي والأرقام تؤكد أن مستواه في مباراة كينيا كان رائعًأ بعد أن استخلص الكرة 12 مرة.





ليرد إبراهيم سعيد بتغريدة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه ليس معقولًا أن كل من سينتقده سيخرج والده للرد عليه على غرار ما حدث مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي.