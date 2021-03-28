مواعيد مباريات مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

يختتم منتخب مصر الأول مبارياته فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية يوم الاثنين بمواجهة أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات بعد الصعود رسميًا لنهائيات كأس الأمم والتى تقام فى الكاميرون العام المقبل، ليبدأ الفراعنة استعدادهم لتصفيات كأس العالم 2022.





وآسفرت قرعة كأس العالم 2022 على وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من ليبيا والجابون وأنجولا.





مواعيد تصفيات كأس العالم 2022 :-

1 إلي 15 يونيو الجولة الأولي والثانية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

‏30 أغسطس إلي 7 سبتمبر الجولة الثالثة والرابعة

‏4 إلي 12 أكتوبر الجولة الخامسة والسادسة

‏8 إلي 16 نوفمبر ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم





ويذكر أن المتأهل كأول مجموعة فى ال 10 مجموعات ستكون هناك قرعة بينهما لإقامة 5 مباريات بشكل ذهاب وإياب ليصعد 5 منتخبات إلي مونديال 2022.