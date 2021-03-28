"الحديد والصلب" تنفي وجود عرض أوكراني لشراء الشركة بعد التصفية





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه لايوجد عرض لشراء الشركة ،وأن المقدم من شركة فاش ماش الأوكرانية لايتعدي إستعراض أقسام الشركة المختلفة ولايرقي لكونه عرض لتطوير الشركة أو خطة تفصيلية لها أهداف وجدوي واضحة.





وأكدت الشركة أنه جاري تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية المنعقدة في 11-1-2021.





وحققت الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





نفت شركة الحديد والصلب المصرية وجود عرض أوكراني لشراء الشركة بعد التصفية حسب ماتردد في مواقع التواصل الإجتماعي .