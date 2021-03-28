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تشكيل فرنسا المتوقع ضد كازاخستان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي منتخب فرنسا نظيره منتخب كازاخستان اليوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب كازاخستان الوطني.
وجاءت تشكيلة فرنسا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.
خط الدفاع: كيمبابي، كورتزوا، بامفورد، هيرنانديز.
خط الوسط: كانتي، رابيو، توفان.
خط الهجوم: مبابي، جيرو، جريزمان.

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