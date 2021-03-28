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"الإسكان": مهلة أسبوعين لحائزي الأراضي صحراء الأهرام لتوفيق أوضاعهم

الأحد 28/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية، بأنه تم إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الخميس 1/4/2021، وحتى يوم  الأربعاء الموافق 14/4/2021، لمدة أسبوعين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة  2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم.


وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.


وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

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