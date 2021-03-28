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موعد مباراة إنجلترا ضد ألبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر

الأحد 28/مارس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد منتخب إنجلترا نظيره منتخب ألبانيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألبانيا الوطني.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد هذه هي منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوربية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

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