استئناف تصوير فيلم "العميل صفر" لـ نيللي كريم في هذا الموعد

وقالت نيللي كريم في تصريحات صحفية لها أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "سلمى" مُقيمة في حارة شعبية وتمر بالعديد من الأزمات، ولافتة إلى أنها ستعود لاستكمال تصوير فيلمها الجديد" العميل صفر" بعد انتهاء موسم رمضان 2021.



فيلم"العميل صفر" بطولة نيللي كريم، أكرم حسني، محمد علاء، بيومي فؤاد، لبلبة، نور أبو العلا، سامية طرابلسي، ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي.

تواصل الفنانة نيللي كريم حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "ضد الكسر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وهو من تأليف إياد إبراهيم عادل وإخراج أحمد خالد.