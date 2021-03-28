Advertisements

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عقوبة ختان الإناث وقانون الموارد المائية والري

الأحد 28/مارس/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

كما يستكمل المجلس في جلسته، اليوم، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وينظر المجلس أيضا، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مُقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

ومن المتوقع أن يخصص رئيس المجلس، جزء من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري الصعيد، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

أخبار تهمك

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 16 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 14 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعة و 23 دقيقة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

09:50 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان