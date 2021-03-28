Advertisements

مباحث التموين تضبط 1239 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الأحد 28/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1239) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (3 طن " لحوم مجمدة، فيليه دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2،5 طن "مفروح لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.



ضبط (2،5 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (10 طن "ملح سياحات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ، وضبط (3،4 طن "قمر الدين" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومصنعة من خامات رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"- 2 طن "سكر حر، معجون جزر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 4 ماكينة "خط إنتاج") تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



كما تم ضبط (3 طن "تمر هندى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها - 480000 عبوة "حنة" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن عطارة) بمحافظة البحيرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القليوبية لـ(إستيلائه على مبلغ 391،712 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف الخبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء)، ضبط (22000 وحدة "ألعاب نارية" محظور تداولها ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات) بمحافظة القليوبية.


وضبط (5 طن "مخصبات وأسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغيرمطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر السلبى الضار على الثروة الزراعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (4 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية

أخبار تهمك

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 24 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 14 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعة و 24 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

09:50 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان