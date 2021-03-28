مباحث التموين تضبط 1239 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1239) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (3 طن " لحوم مجمدة، فيليه دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2،5 طن "مفروح لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.







ضبط (2،5 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (10 طن "ملح سياحات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ، وضبط (3،4 طن "قمر الدين" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومصنعة من خامات رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"- 2 طن "سكر حر، معجون جزر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 4 ماكينة "خط إنتاج") تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.







كما تم ضبط (3 طن "تمر هندى" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها - 480000 عبوة "حنة" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن عطارة) بمحافظة البحيرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة القليوبية لـ(إستيلائه على مبلغ 391،712 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف الخبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء)، ضبط (22000 وحدة "ألعاب نارية" محظور تداولها ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات) بمحافظة القليوبية.





وضبط (5 طن "مخصبات وأسمدة زراعية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغيرمطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر السلبى الضار على الثروة الزراعية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (4 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية



