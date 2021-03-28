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"الزارعة" تناقش تنفيذ مشروعات تنموية مع"اكساد"

الأحد 28/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
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 كشف السيد  القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  عن إجراء مناققشات مع  "اكساد "حول  تنفيذ مشروع تنموي زراعي بمحافظة مرسي مطروح يشمل تنمية المراعي وحصاد مياه الامطار وتنمية الثروة الحيوانية وانشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة.

 

 جاء هذا خلال استقبل وفد خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة  بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "اكساد" بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.


 أكد "القصير" على أهمية استدامة هذه المشروعات بما يحقق الغرض منها وضرورة مشاركة الاهالي وتحقيق رغباتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم وان تحقق هذه المشروعات للأهالي العائد المادي والاجتماعي لهم، مشددا علي أهمية التوسع في زراعات الزيتون لأغراض إنتاج الزيت وتطوير هذه الصناعة، فضلا عن الإستفادة من الميزة النسبية لزراعة التين في المحافظة لأعراض الإستهلاك المحلي أو التصدير أو الصناعات الغذائية للحصول علي قيمة مضافة من هذه المنتجات.

 ‏وقال "القصير" ان المشروعات التي يجري تنفيذها بين وزارة الزراعة و"أكساد" تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وضمان الإستخدام الأمثل لهذه الموارد من خلال الإستفادة من مشروعات حصاد الأمطار في مناطق المشروع، في ظل محدودية الموارد المائية وأهمية القيمة الاقتصادية للمشروعات بتحقيق أعلي عائد للمزارعين في مطروح وسيوه.

 أكد "القصير" على أهمية انشاء وحدات لتدوير المخلفات الزراعية مثل زعف النخيل بواحه سيوة وتحويلة لسماد عضوي وكذلك انشاء وحدة لتدوير المخلفات الزراعية بجنوب سيناء خصوصا في ظل توجيهات الدولة ووزارة الزراعة للتوسع في الزراعات العضوية، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع أكساد  والمشروعات الجاري تنفيذها في مصر بالتعاون مع مركزي بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية.

 

 ‏ومن ناحيته قال السيد خليفة مدير مكتب اكساد بالقاهرة إن المهندس عبد الرحيم لولو مستشار  مركز "اكساد" أكد على المحاور الرئيسية لمشروع تنمية المراعي وحصاد مياه الامطار وتنمية الثروة الحيوانية وانشاء وحدات البيوجاز  وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة  ومطروح،  المزمع تنفيذه  بعد دراسة مناطق المشروع علي الطبيعة وتحديد الاحتياجات والاولويات بما يحقق  التنمية المستدامة ،  موضحا إنه يتم تنفيذ المشروع  بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.

خليفة أشار إلى إنه تم تنفيذ مشروعات لإنشاء 1020 منشأة مائية وآبار رومانية تساهم في توفير مياه الشرب للمناطق البدوية في مطروح بكميات تتجاوز 140 ألف متر مكعب من المياه ويصل نصيب المواطن البدوي منها إلي 17 متر مكعب من المياه وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية الآخري ومنها منظمة الفاو.

 ‏وأضاف خليفة إنه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح لتلبية إحتياجات بدو مطروح من مياه الشرب وتوفير كميات من حصاد الأمطار لإحتياجات زراعات الزيتون والتين وعدد من الزراعات الرعوية والحرف البدوية التي تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.

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