تعرض مدن البحر الأحمر لموجة من الرياح الشديدة دون تأثر على حركة الأنشطة البحرية

شهدت مدن وشواطئ البحر الأحمر، خاصة الشمالية نشاطا للرياح، كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وذلك دون تأثير على الأنشطة والرحلات البحرية بالمدن السياحية.





ومن جانبها أكدت محافظة البحر الأحمر، أن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع أى حالات طارئة في الأحوال الجوية، موضحة هناك تعليمات لجميع رؤساء المدن والاحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى تقلبات جوية محتملة.





وأشارت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل في بيان لها، أن جميع الأنشطة البحرية نعمل ولم تتأثر بحركة الرياح، وهناك متابعة مستمرة عن طريق غرفة عمليات المحافظة بهيئة الأرصاد الجوية.



فيها شهدت مدينة الغردقة أول أمس عاصفة محملة بالأتربة، أدت إلى قلة تحول المواطنين بالشوارع المختلفة بالمدينة مصاحبة لسرعة رياح كبيرة.



