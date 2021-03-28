Advertisements

ضبط شخص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بغرض إدخال الغش على جمهور المستهلكين

الأحد 28/مارس/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع "تطريز أحذية" - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).. لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (كمية من مستلزمات إنتاج الأحذية "وجميعهم مجهولى المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها"- 2ماكينة).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 17 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 16 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل احتجاز رهائن داخل سجن بمدينة أوكلاهوما الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 ص

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

11:00 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

09:50 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان