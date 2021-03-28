ضبط شخص لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بغرض إدخال الغش على جمهور المستهلكين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع "تطريز أحذية" - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).. لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع علامات تجارية لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المصنع على (كمية من مستلزمات إنتاج الأحذية "وجميعهم مجهولى المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها"- 2ماكينة).



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



