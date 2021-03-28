رئيس البرلمان يحيل مشروع قانون العمالة المنزلية للجنتين "التشريعية والقوى العاملة"

افتتح منذ الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي"، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى التشريعية والقوى العاملة .

كما أحال رئيس المجلس، مشروعى قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، وهما مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القطن وأيضا عدد ثلاث اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم .